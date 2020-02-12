В рязанском лицее открыли обновленный музей Молодцова

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Фото: Администрация Рязани
Во вторник, 11 февраля, в рязансом лицее №52 открыли обновленный музей Героя Советского Союза Владимира Молодцова. Об этом
Музей работает с 19 февраля 1983 года. Его коллекция регулярно пополняется: сейчас в ней 245 экспонатов, 125 из которых подлинные, например, фотографии и письма военных лет, копии личных вещей Героя СССР, «священная земля» и ракушечник из Одессы.
В 2019 году за счет средств регионального бюджета в музей купили интерактивную доску с короткофокусным проектором, ноутбук, аудиосистему, документ-камеру и четыре витрины для экспонатов. Также для музея сделали рулонные шторы с информацией о Владимире Молодцове и роли Рязани в Великой Отечественной войне.
Четыре стенда в музее посвящены Молодцову, один — участникам локальных войн. Кроме того, есть экспозиция о жизни и творчестве рязанского скульптора Антонины Усаченко, автора памятника Молодцову.
В обновленном музее фронтовикам и труженикам тыла
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