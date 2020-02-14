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11:31, 14 февраля 2020 155
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Летом начнут реставрацию гимназии №2, родителям предложили варианты временного переезда школьников

Летом начнут реставрацию гимназии №2, родителям предложили варианты временного переезда школьников

Летом в Рязани начнут реставрацию гимназии №2. Родителям предложили варианты временного переезда школьников, сообщил сайт администрации города.

Сотрудники управления образования встретились с родителями в четверг, 13 февраля. Среди предложенных вариантов были гимназия №5, которая переезжает в этом году, помещения РГУ имени Есенина, здание бывшей школы на улице Гоголя, а также обучение по параллелям в школах центра города. Окончательное решение примут по итогам анкетирования.

В управлении отметили, что «готовы работать в индивидуальном порядке и подобрать оптимальное решение для удобства школьников и их родителей».

Занятия в гимназии №2 возобновят в 2022 году.

На реконструкцию гимназии выделят 485 миллионов.

Напомним, в 2018 году в здании некачественно провели реконструкцию.

Любимов заявлял, что для завершения работ требуется полмиллиона. Вопрос о финансировании он обсуждал в августе с замминистра федерального минкульта Аллой Маниловой во время ее приезда в Рязань.

Гимназия №2 является памятником федерального значения. Александр Солженицын работал в ней учителем, когда жил в Рязани.


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