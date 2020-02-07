Мэр Рязани вручила фронтовикам и труженикам тыла медали к 75-летию Победы

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Фото: Администрация Рязани
В пятницу, 7 февраля, мэр Рязани Елена Сорокина вручила фронтовикам и труженикам тыла медали к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом
Награды получили Зинаида Гаврюшина, Екатерина Евлухина, Зинаида Адрианова, Нина Дудоева, Антонина Николаева, Валентина Еремина, Михаил Ключников, Раиса Козлова, Николай Миронов и Вера Петрова.
Церемонию награждения провели в
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