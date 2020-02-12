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19:48, 12 февраля 2020 127
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Полиция проигнорирует петицию против рязанского прокурора — СМИ

Полиция проигнорирует петицию против рязанского прокурора — СМИ

Полиция проигнорирует петицию рязанцев против прокурора Советского района Романа Никонова, размещенную на сайте change.org. Об этом пишет «КП» со ссылкой на собственный источник. По его словам, полиция «не реагируют на сведения, опубликованные в иностранных источниках, коим и является сайт для создания петиций, зарегистрированный в США».

При этом, по данным источника, из-за общественного резонанса проверят законность застройки водозабора «Кальное» на Касимовском шоссе.

Напомним, автор петиции обвинила прокурора Советкого района в попытке захватить артезианские скважины и застроить территорию. Рязанцы потребовали уволить Романа Никонова.

На пересечении улицы Тимуровцев и Касимовского шоссе хотят возвести три дома высотой 9-11 этажей с подземной парковкой и торгово-выставочный центр.

В январе по итогам слушаний комиссия одобрила строительство высоток на месте артезианских скважин, несмотря на критику со стороны активистов и градозащитников. После этого рязанцы обратились к главе Рязани с просьбой не допустить изменений в Генплан в этом районе.

Позже рязанцы вышли на пикет против строительства высоток на месте артезианских скважин.

Фото с сайта прокуратуры Рязанской области


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