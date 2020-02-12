RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Полиция проигнорирует
При этом, по данным источника, из-за общественного резонанса проверят законность застройки водозабора «Кальное» на Касимовском шоссе.
Напомним, автор петиции обвинила прокурора Советкого района в попытке
На пересечении улицы Тимуровцев и Касимовского шоссе
В январе по итогам слушаний комиссия
Позже
Фото с сайта прокуратуры Рязанской области
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Путин наградил рязанского губернатора
Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.