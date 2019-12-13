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В Кальном на месте водозаборных сооружений рядом с «Лентой» намерены построить высотки. Вопрос о зонировании участка между Касимовским шоссе, улицам Боголюбова и Тимуровцев обсудят на публичных слушаниях в четверг, 26 декабря, в административном здании №107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18 часов.
Заявитель намерен изменить генплан и перевести зеленую зону в общественно-жилую для строительства многоэтажек. Кроме того, рядом планируют построить общественно-деловой центр и для этого перевести участок из общественно-жилой и зеленой зоны в деловую. Согласно кадастровой карте, на участке расположены водозаборные сооружения 1954 года постройки.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.