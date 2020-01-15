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10:22, 15 января 2020 264
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Комиссия одобрила строительство высоток на месте артезианских скважин в Рязани

Комиссия одобрила строительство высоток на месте артезианских скважин в Рязани

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру внести изменения в Генплан трех участков площадью 2,32 га рядом с «Лентой» в Кальном. Соответствующее заключение опубликовали в среду, 15 января.

Заявитель Шабанова просила перевести участки из зеленой зоны в общественно-жилую, а участок — из общественно-жилой и зеленой зоны в деловую.

На территории намерены возвести три дома высотой 9-11 этажей с подземной парковкой и торгово-выставочный центр. Подъезд к территории хотят проложить со стороны улицы Боголюбова, также пользоваться намерены дорогой, ведущей к «Ленте».

На участке находятся законсервированные артезианские скважины глубиной в 20 метров.

На слушаниях проект раскритиковали активисты и градозащитнки.


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