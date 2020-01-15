Комиссия одобрила строительство высоток на месте артезианских скважин в Рязани

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Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру внести изменения в Генплан трех участков площадью 2,32 га рядом с «Лентой» в Кальном. Соответствующее заключение опубликовали в среду, 15 января.
Заявитель Шабанова просила
На территории намерены возвести три дома высотой 9-11 этажей с подземной парковкой и торгово-выставочный центр. Подъезд к территории хотят проложить со стороны улицы Боголюбова, также пользоваться намерены дорогой, ведущей к «Ленте».
На участке находятся законсервированные артезианские скважины глубиной в 20 метров.
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