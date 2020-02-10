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16:20, 10 февраля 2020 377
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Рязанцы создали петицию за отставку прокурора Советского района

Рязанцы создали петицию за отставку прокурора Советского района

В интернете появилась петиция против строительства высоток на месте артезианских скважин в Песочне. Рязанцы требуют отставки прокурора Советского района.

В сообщении говорится, что в переводе земли под строительство могут быть заинтересованы бывшие владельцы участков — родственники прокурора Романа Никонова и действующего замдиректора рязанского «Водоканала» Александра Никонова.

По мнению авторов петиции, «манипуляции с водозабором нарушают права граждан на получение чистой питьевой воды из подземных источников».

Напомним, на пересечении улицы Тимуровцев и Касимовского шоссе хотят возвести три дома высотой 9-11 этажей с подземной парковкой и торгово-выставочный центр. В январе по итогам слушаний комиссия одобрила строительство высоток на месте артезианских скважин, несмотря на критику со стороны активистов и градозащитников. После этого рязанцы обратились к главе Рязани с просьбой не допустить изменений в Генплан в этом районе. По поводу артезианских скважин высказались в «Водоканале». Позже рязанцы вышли на пикет против строительства высоток на месте артезианских скважин.

Фото с сайта прокуратуры Рязанской области


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