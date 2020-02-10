Рязанцы создали петицию за отставку прокурора Советского района

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В сообщении говорится, что в переводе земли под строительство могут быть заинтересованы бывшие владельцы участков — родственники прокурора Романа Никонова и действующего замдиректора рязанского «Водоканала» Александра Никонова.
По мнению авторов петиции, «манипуляции с водозабором нарушают права граждан на получение чистой питьевой воды из подземных источников».
Напомним, на пересечении улицы Тимуровцев и Касимовского шоссе
Фото с сайта прокуратуры Рязанской области
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