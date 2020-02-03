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11:33, 3 февраля 2020 482
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«Хотим парк, а не высотки». Рязанцы вышли на пикет против возведения многоэтажек на месте артезианских скважин

«Хотим парк, а не высотки». Рязанцы вышли на пикет против возведения многоэтажек на месте артезианских скважин

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанцы вышли на пикет против строительства высоток на месте артезианских скважин. Акция прошла в воскресенье, 2 февраля, на улице Советской Армии.

К ней присоединились члены общественной организации «Дышим чистым» и жители домов, расположенных рядом с местом планируемой застройки. Некоторые пришли с детьми. Активисты держали плакаты «За сохранение зеленой зоны», «Против точечной застройки», «Против уничтожения зеленой зоны и артезианских скважин», «Хотим парк, а не высотки». На месте проведения акции дежурили несколько нарядов полицейских.

Проведение акции заранее согласовали с администрацией города, несмотря на это охранник из торгового центра «Европа» предпринял попытку разогнать пикетирующих.

Во время акции организаторы собрали порядка 150 подписей против строительства высоток на пересечении улицы Тимуровцев и Касимовского шоссе. Всего, начиная с января, они собрали около 700 подписей. Вместе с письменными обращениями их планируют направить мэру Рязани Елене Сорокиной и губернатору Николаю Любимову. Активисты отметили, что планируют также обратиться в прокуратуру в случае, если гордума одобрит строительство.

Напомним, на пересечении улицы Тимуровцев и Касимовского шоссе хотят возвести три дома высотой 9-11 этажей с подземной парковкой и торгово-выставочный центр. В январе по итогам слушаний комиссия одобрила строительство высоток на месте артезианских скважин, несмотря на критику со стороны активистов и градозащитников. После этого рязанцы обратились к главе Рязани с просьбой не допустить изменений в Генплан в этом районе. По поводу артезианских скважин высказались в «Водоканале».


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

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