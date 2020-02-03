«Хотим парк, а не высотки». Рязанцы вышли на пикет против возведения многоэтажек на месте артезианских скважин

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Рязанцы вышли на пикет против строительства высоток на месте артезианских скважин. Акция прошла в воскресенье, 2 февраля, на улице Советской Армии.
К ней присоединились члены общественной организации «Дышим чистым» и жители домов, расположенных рядом с местом планируемой застройки. Некоторые пришли с детьми. Активисты держали плакаты «За сохранение зеленой зоны», «Против точечной застройки», «Против уничтожения зеленой зоны и артезианских скважин», «Хотим парк, а не высотки». На месте проведения акции дежурили несколько нарядов полицейских.
Проведение акции заранее
Во время акции организаторы собрали порядка 150 подписей против строительства высоток на пересечении улицы Тимуровцев и Касимовского шоссе. Всего, начиная с января, они собрали около 700 подписей. Вместе с письменными обращениями их планируют направить мэру Рязани Елене Сорокиной и губернатору Николаю Любимову. Активисты отметили, что планируют также обратиться в прокуратуру в случае, если гордума одобрит строительство.
Напомним, на пересечении улицы Тимуровцев и Касимовского шоссе
© RZN.info
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