Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:13, 1 февраля 2020 132
 0    0

Рязанские больницы подготовили на случай выявления коронавируса — минздрав

Рязанские больницы подготовили на случай выявления коронавируса — минздрав

Фото: Pixabay.com

Рязанский минздрав разработал план на случай выявления коронавируса в регионе. Больницы готовы к приему пациентов, также есть необходимый запас лекарств. Об этом сообщает сайт правительства.

На заседании областной межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии в пятницу, 31 января, глава минздрава Андрей Прилуцкий отметил, что «ситуация находится на постоянном контроле».

«При министерстве создан штаб, который объединил ведущих медицинских специалистов региона. У нас уже есть четкий и отработанный алгоритм действий на случай возникновения заболевания», — сказал Прилуцкий.

Он уточнил, что в случае измения обстановки рязанцам обязательно сообщат об этом.

Ранее стало известно, что Рязанская область обеспечена средствами профилактики коронавируса.

По данным на 1 февраля в мире коронавирусом 2019-nCoV заразились около 12 тысяч человек, практически все заболевшие — жители Китая.

31 января в России выявили двоих больных коронавирусом. Это граждане Китая.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:19, 18 января 2020 2 296
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
15:27, 27 января 2020 2 638
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
13:08, 25 января 2020 4 306
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
8:13, 19 января 2020 13 854
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
11:16, 24 января 2020 3 318
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум