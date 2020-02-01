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Фото: Pixabay.com
Рязанский минздрав разработал план на случай выявления коронавируса в регионе. Больницы готовы к приему пациентов, также есть необходимый запас лекарств. Об этом
На заседании областной межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии в пятницу, 31 января, глава минздрава Андрей Прилуцкий отметил, что «ситуация находится на постоянном контроле».
«При министерстве создан штаб, который объединил ведущих медицинских специалистов региона. У нас уже есть четкий и отработанный алгоритм действий на случай возникновения заболевания», — сказал Прилуцкий.
Он уточнил, что в случае измения обстановки рязанцам обязательно сообщат об этом.
Ранее стало известно, что Рязанская область обеспечена
По данным на 1 февраля в мире коронавирусом 2019-nCoV заразились
31 января в России
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