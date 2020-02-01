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10:05, 1 февраля 2020 49
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Число жертв китайского коронавируса выросло до 259

Число жертв китайского коронавируса выросло до 259

Фото: Pixabay.com

Число жертв китайского коронавируса к 1 февраля выросло до 259 человек. Накануне было известно о 213 скончавшихся, сообщает сайт coronavir.ru со ссылкой на ВОЗ.

Количество выздоровевших увеличилось до 252 человек (накануне 171 человек).

В Китае, где сейчас эпидемия коронавируса 2019-nCoV, подтвердили 11 791 случай заболевания (данные Национального совета по здравоохранению КНР). Всего в мире наблюдают 11 944 больных, днем ранее — 10 085 человек.

В пятницу, 31 января, новый коронавирус нашли в Италии, Великобритании, Испании, Швеции, а также России.

Из-за вспышки коронавируса в КНР с 1 февраля Россия остановит авиасообщение с республикой, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево. Кроме того, на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем.

Из некоторых районов Китая эвакуируют россиян. Они пройдут специальный медицинский осмотр.


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