Число жертв китайского коронавируса выросло до 259

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Фото: Pixabay.com
Число жертв китайского коронавируса к 1 февраля выросло до 259 человек. Накануне было известно о 213 скончавшихся, сообщает сайт
Количество выздоровевших увеличилось до 252 человек (накануне 171 человек).
В Китае, где сейчас эпидемия коронавируса 2019-nCoV, подтвердили 11 791 случай заболевания (
В пятницу, 31 января, новый коронавирус нашли в Италии, Великобритании, Испании, Швеции, а также
Из-за вспышки коронавируса в КНР с 1 февраля Россия остановит авиасообщение с республикой, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево. Кроме того, на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем.
Из некоторых районов Китая эвакуируют россиян. Они пройдут специальный медицинский осмотр.
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Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.