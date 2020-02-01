В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Руководитель Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа рассказала о состоянии больного коронавирусом гражданина Китае. Это один из двух
Светлана Лапа отметила, что большой уже выздоравливает. По ее словам, с ним контактировали два человека, за их состоянием следят медики.
Из-за вспышки коронавируса в КНР с 1 февраля Россия остановит авиасообщение с республикой, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево. Кроме того, на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем. Пересечение границы с Монголией ограничат.
Из некоторых районов Китая эвакуируют россиян.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИз-за ажиотажа с записью детей в школы «упал» сайт «Госуслуги»
|
cледующая новость →«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс
С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.