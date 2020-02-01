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8:49, 1 февраля 2020 217
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В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

Фото: Pixabay.com

Руководитель Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа рассказала о состоянии больного коронавирусом гражданина Китае. Это один из двух выявленных в Россиии случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV. Вторая заразившаяся (также гражданка Китая) находится в Томской области, передает РИА Новости.

Светлана Лапа отметила, что большой уже выздоравливает. По ее словам, с ним контактировали два человека, за их состоянием следят медики.

Из-за вспышки коронавируса в КНР с 1 февраля Россия остановит авиасообщение с республикой, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево. Кроме того, на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем. Пересечение границы с Монголией ограничат.

Из некоторых районов Китая эвакуируют россиян.


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