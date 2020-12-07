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Фоторепортаж с места аварии с участием полицейской машины под Рязанью
Корреспондент РЗН. инфо сделал фоторепортаж с места аварии с участием полицейской машины под Рязанью. Напомним, авария произошла в 19:30, в Рыбновском районе на 175-м километре автодороги М5 «Урал». Столкнулись патрульный автомобиль ДПС ГИБДД Volkswagen Polo и автомобиль Renault Symbol.

Корреспондент РЗН. инфо сделал фоторепортаж с места аварии с участием полицейской машины под Рязанью.

Напомним, в 19:30, в Рыбновском районе на 175-м километре автодороги М5 «Урал» столкнулись патрульный автомобиль ДПС ГИБДД Volkswagen Polo и автомобиль Renault Symbol.

По предварительной информации, водитель Renault не пропустил патрульному автомобилю, который ехал во встречном направлении.

В результате происшествия водитель и пассажир Renault получили травмы.