Фоторепортаж с места аварии с участием полицейской машины под Рязанью
Корреспондент РЗН. инфо сделал фоторепортаж с места аварии с участием полицейской машины под Рязанью. Напомним, авария произошла в 19:30, в Рыбновском районе на 175-м километре автодороги М5 «Урал». Столкнулись патрульный автомобиль ДПС ГИБДД Volkswagen Polo и автомобиль Renault Symbol.
Корреспондент РЗН. инфо сделал фоторепортаж с места аварии с участием полицейской машины под Рязанью.
Напомним, в 19:30, в Рыбновском районе на 175-м километре автодороги М5 «Урал» столкнулись патрульный автомобиль ДПС ГИБДД Volkswagen Polo и автомобиль Renault Symbol.
По предварительной информации, водитель Renault не пропустил патрульному автомобилю, который ехал во встречном направлении.
В результате происшествия водитель и пассажир Renault получили травмы.