Фоторепортаж с места аварии с участием полицейской машины под Рязанью

Корреспондент РЗН. инфо сделал фоторепортаж с места аварии с участием полицейской машины под Рязанью. Напомним, авария произошла в 19:30, в Рыбновском районе на 175-м километре автодороги М5 «Урал». Столкнулись патрульный автомобиль ДПС ГИБДД Volkswagen Polo и автомобиль Renault Symbol.