\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 07
-5°
Втр, 08
-4°
Срд, 09
-4°
ЦБ USD 74.25 -0 08/12
ЦБ EUR 89.97 -0.29 08/12
Нал. USD 73.6 / 74.85 18:03
Нал. EUR 89.25 / 89.9 17:53
Новости
Коронавирус
Публикации
Пробудить стихию, сохранить историю: в Рязани рассказали о будущем про...
Река Ока в Рязанской области должна стать целостным тур...
11 часов назад
1 546
В рязанском отделении Сбербанка рассказали, как взять потребительский...
Отличие потребительского кредита от ипотеки в том, что...
4 декабря 11:31
6 519
Обзор 5-го тура «Лиги Надежды» НХЛ
Традиционное соперничество «Техкомплекта» и десантников...
3 декабря 13:21
8 008
Крушение фаворитов: обзор 9-го тура во второй группе дивизиона 40+
Первенство во второй группе — самое интересное соревнов...
2 декабря 13:02
9 792
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Под Рязанью полицейская машина попала в серьезное ДТП
ДТП с участием полицейской машины произошло 7 декабря, в понедельник, на трассе М5 в Рыбновском районе. Пострадали двое.

ДТП с участием полицейской машины произошло 7 декабря, в понедельник, на трассе М5 в Рыбновском районе.

Renault Symbol двигался в сторону Рязани. Полицейская машина Volkswagen Polo ехала из Москвы и поворачивала в сторону Ходынина. Произошло лобовое столкновение на регулируемом перекрестке. В полицейской машине сработали подушки безопасности, по предварительной информации, автоинспекторы не пострадали.

Травмы получили водитель и пассажирка Renault.