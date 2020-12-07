Под Рязанью полицейская машина попала в серьезное ДТП

ДТП с участием полицейской машины произошло 7 декабря, в понедельник, на трассе М5 в Рыбновском районе. Пострадали двое.

ДТП с участием полицейской машины произошло 7 декабря, в понедельник, на трассе М5 в Рыбновском районе.

Renault Symbol двигался в сторону Рязани. Полицейская машина Volkswagen Polo ехала из Москвы и поворачивала в сторону Ходынина. Произошло лобовое столкновение на регулируемом перекрестке. В полицейской машине сработали подушки безопасности, по предварительной информации, автоинспекторы не пострадали.

Травмы получили водитель и пассажирка Renault.