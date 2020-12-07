Полиция назвала виновника ДТП с участием полицейских под Рязанью

Сегодня, примерно в 19:30, в Рыбновском районе на 175-м километре автодороги М5 «Урал» произошло столкновение патрульного автомобиля ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области «Фольксваген Поло» и автомобиля «Рено Симбол».

В региональном управлении ГИБДД сообщили, что авария произошла примерно в 19:30, в Рыбновском районе на 175-м километре автодороги М5 «Урал». Столкнулись патрульный автомобиль ДПС ГИБДД Volkswagen Polo и автомобиль Renault Symbol.

По предварительной информации, водитель Renault поворачивала налево и не предоставила преимущество проезда патрульному автомобилю, который ехал во встречном направлении.

В результате происшествия водитель и пассажир Renault получили травмы. Пострадавшим оказали медпомощь.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции.

Обстоятельства происшествия уточняются.