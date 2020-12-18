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Экс-глава ОКБ съездил к семье рязанца, пожаловавшегося Путину на невыдачу бесплатных лекарств от COVID-19
Хубезов пояснил, что сам Коршунов сейчас находится в Москве, с ним он поговорил по телефону. «Семья Коршуновых знает на своем опыте вопросы лечения от ковида. Папа Светланы сейчас находится в „красной зоне“. Попал туда с тяжёлым течением коронавирусной инфекции. Сейчас пожилой мужчина идет на поправку. Светлана, говорит, что очень благодарна врачам, их работу она называет чудом, — написал Хубезов. — Никаких лекарств в больницу ни Виктор, ни его жена не покупали».

Экс-глава рязанской ОКБ, первый зампред облдумы Дмитрий Хубезов съездил к семье жителя Скопина Виктора Коршунова, который накануне пожаловался Владимиру Путину на невыдачу бесплатных лекарств от COVID-19.

Хубезов пояснил, что сам Коршунов сейчас находится в Москве, с ним он поговорил по телефону, лично — с супругой мужчины Светланой.

«Семья Коршуновых знает на своем опыте вопросы лечения от ковида. Папа Светланы сейчас находится в „красной зоне“. Попал туда с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Сейчас пожилой мужчина идет на поправку. Светлана, говорит, что очень благодарна врачам, их работу она называет чудом, — написал Хубезов. — Никаких лекарств в больницу ни Виктор, ни его жена не покупали».

Он добавил, что навестил отца Светланы Ивана Васильевича в «красной зоне»

«Пациентам, проходящим лечение от ковида на дому, препараты развозят волонтеры. Они взяли на себя работу, не связанную с лечебной и диагностической деятельностью, чтобы помочь медицинским работникам», — рассказал бывший глава рязанской ОКБ.

Он подчеркнул, что «уже решены многие задачи по совершенствованию лечебного процесса в красных зонах, но здравоохранении остаются нерешенные вопросы».

«Их планирую рассмотреть вместе с коллегами в Областной Думе, чтобы помочь нашим медикам», — заключил Хубезов.