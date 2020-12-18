В Рязани усилили контроль за ростом цен на продукты

Антимонопольная служба региона возобновила регулярный мониторинг цен на продовольственные товары, прежде всего, включенные в перечень социально значимых продуктов питания. Это подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, мука, хлеб, картофель — всего более 20 наименований. Рейды по торговым точкам будут проводить ежедневно.

Рязанская антимонопольная служба усилила контроль за ростом цен на продукты. Об этом рассказали на заседании Общественного совета при Рязанском УФАС в четверг, 17 декабря.

Антимонопольная служба региона возобновила регулярный мониторинг цен на продовольственные товары, прежде всего, включенные в перечень социально значимых продуктов питания. Это подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, мука, хлеб, картофель — всего более 20 наименований. Рейды по торговым точкам будут проводить ежедневно.

По словам врио руководителя Рязанского УФАС Ирины Кошелевой, контрольные мероприятия будут проводить совместно с органами прокуратуры. Помимо плановых выездов, антимонопольщики будут реагировать на обращения граждан. Оставить информацию о фактах необоснованного роста цен жители Рязани могут по телефону горячей линии: 8 (4912) 27-44-95 .

«Мы видим, что цены растут. Особенно они выросли на молоко, масло растительное, хлеб, сахар и яйца. Конечно, это требует более пристального контроля антимонопольных органов. Члены Общественного совета рассмотрели вопрос о том, какие меры надо принимать на региональном уровне, чтобы они дополняли федеральные распоряжения», — пояснила Ирина Кошелева.

Согласно действующему законодательству, субъект Российской Федерации может обратиться в правительство страны по вопросу заморозки цен, если в течение 30 календарных дней подряд их рост на социально значимые продукты превысит 30%. Общественный совет Рязанского УФАС рассмотрел предложение расширить перечень оснований для подобного обращения. Предлагается выделить наиболее значимые продукты питания и рассмотреть возможность вводить заморозку цен, если рост их превысит 10% в течение 30 дней, 15% в течение 60 дней и 30% в течение 90 дней.

Ирина Кошелева рассказала, что крупнейшие торговые сети, которыми управляет X5 Retail Group, будут продавать некоторые базовые товары по цене закупки без собственной наценки. В перечень вошли такие продукты, как говядина, молоко, хлеб, черный чай, картофель, зерновые хлопья.

Также на заседании осветили ситуацию, которая складывается на рынке реализации нефтепродуктов на территории Рязанской области. Отмечается, что в 2019—2020 годах «дел на рынках реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива не возбуждалось».

Ранее Владимир Путин отругал министров из-за скачка цен на продукты. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления для сдерживания цен.