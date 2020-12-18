В Рязани усилили контроль за ростом цен на продукты

Рязанская антимонопольная служба усилила контроль за ростом цен на продукты. Об этом рассказали на заседании Общественного совета при Рязанском УФАС в четверг, 17 декабря.
Антимонопольная служба региона возобновила регулярный мониторинг цен на продовольственные товары, прежде всего, включенные в перечень социально значимых продуктов питания. Это подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, мука, хлеб, картофель — всего более 20 наименований. Рейды по торговым точкам будут проводить ежедневно.
По словам врио руководителя Рязанского УФАС Ирины Кошелевой, контрольные мероприятия будут проводить совместно с органами прокуратуры. Помимо плановых выездов, антимонопольщики будут реагировать на обращения граждан. Оставить информацию о фактах необоснованного роста цен жители Рязани могут по телефону горячей линии:
«Мы видим, что цены растут. Особенно они выросли на молоко, масло растительное, хлеб, сахар и яйца. Конечно, это требует более пристального контроля антимонопольных органов. Члены Общественного совета рассмотрели вопрос о том, какие меры надо принимать на региональном уровне, чтобы они дополняли федеральные распоряжения», — пояснила Ирина Кошелева.
Согласно действующему законодательству, субъект Российской Федерации может обратиться в правительство страны по вопросу заморозки цен, если в течение 30 календарных дней подряд их рост на социально значимые продукты превысит 30%. Общественный совет Рязанского УФАС рассмотрел предложение расширить перечень оснований для подобного обращения. Предлагается выделить наиболее значимые продукты питания и рассмотреть возможность вводить заморозку цен, если рост их превысит 10% в течение 30 дней, 15% в течение 60 дней и 30% в течение 90 дней.
Ирина Кошелева рассказала, что крупнейшие торговые сети, которыми управляет X5 Retail Group, будут продавать некоторые базовые товары по цене закупки без собственной наценки. В перечень вошли такие продукты, как говядина, молоко, хлеб, черный чай, картофель, зерновые хлопья.
Также на заседании осветили ситуацию, которая складывается на рынке реализации нефтепродуктов на территории Рязанской области. Отмечается, что в 2019—2020 годах «дел на рынках реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива не возбуждалось».
Ранее Владимир Путин отругал министров из-за скачка цен на продукты. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления для сдерживания цен.