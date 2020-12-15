Мишустин подписал постановления для снижения цен на продукты

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления для сдерживания цен на продукты. Соглашения будут действовать три с половиной месяца. Процесс проконтролирует Федеральная налоговая служба.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления для сдерживания цен на продукты. Документы опубликовали во вторник, 15 декабря, на сайте Правительства.

«Такие соглашения помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло», — говорится в сообщении.

Соглашения будут действовать три с половиной месяца. Процесс проконтролирует Федеральная налоговая служба. Также Правительство установило тарифную квоту на вывоз некоторых злаковых культур.

Кроме того, по новым правилам производители муки смогут вернуть себе до 50% разницы между текущей ценой на пшеницу и среднемесячной стоимостью за три предыдущих года.