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Мишустин подписал постановления для снижения цен на продукты
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления для сдерживания цен на продукты. Соглашения будут действовать три с половиной месяца. Процесс проконтролирует Федеральная налоговая служба.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления для сдерживания цен на продукты. Документы опубликовали во вторник, 15 декабря, на сайте Правительства.

«Такие соглашения помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло», — говорится в сообщении.

Соглашения будут действовать три с половиной месяца. Процесс проконтролирует Федеральная налоговая служба. Также Правительство установило тарифную квоту на вывоз некоторых злаковых культур.

Кроме того, по новым правилам производители муки смогут вернуть себе до 50% разницы между текущей ценой на пшеницу и среднемесячной стоимостью за три предыдущих года.