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Путин отругал министров из-за скачка цен на продукты
Владимир Путин раскритиковал министров из-за ситуации с ростом цен на продукты и падением доходов населения. «Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки», — сказал президент.

Президент России Владимир Путин раскритиковал министров из-за ситуации с ростом цен на продукты и падением доходов населения. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Реально располагаемые доходы упали на сколько там, на 3? На 4,3%, а цены на сахар выросли на 71 с лишним процент. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки», — сказал Путин на совещании.

Президент ответил главе Минэкономразвития на его слова о мониторинге цен. Путин возразил Максиму Решетникову, что рост цен на сахар продолжается уже несколько месяцев.

«Мы же понимаем, что в этих условиях падает покупательная способность населения, постоянно об этом говорим, — добавил Путин. — В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь…»

Путин поручил кабмину решить проблему за неделю.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил принять меры по ситуации на продовольственном рынке. По его словам, россиянам может не хватить денег на покупку подорожавших продуктов.

Премьер-министр Михаил Мишустин 12 декабря поручил кабмину за сутки проработать соглашения о сдерживании цен. Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков 13 декабря Беляков пообещал «гарантированно обеспечить гражданам возможность купить продукты по доступным для них ценам».