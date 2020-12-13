Российские ретейлеры пообещали продавать продукты по доступным ценам

Россияне будут иметь возможность покупать продукты по доступным ценам, пообещали ретейлеры. Об этом
Беляков пообещал «гарантированно обеспечить гражданам возможность купить продукты по доступным для них ценам».
Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин 12 декабря поручил кабмину за сутки проработать соглашения о сдерживании цен.
Ранее Владимир Путин поручил принять меры по ситуации на продовольственном рынке. По его словам, россиянам может не хватить денег на покупку подорожавших продуктов.
Согласно подсчетам Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%, макароны — на 10,45%, хлеб — на 6,34%.