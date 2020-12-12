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Мишустин поручил за сутки проработать соглашения о сдерживании цен
Ранее Владимир Путин поручил принять меры по ситуации на продовольственном рынке. По его словам, россиянам может не хватить денег на покупку подорожавших продуктов.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину за сутки проработать соглашения о сдерживании цен. Он будет лично следить за ситуацией, сообщает пресс-служба Правительства в субботу, 12 декабря.

Предполагается, что договариваться будут производители, торговые сети, Минсельхоз и Минпромторг. К 14 декабря ведомства обязаны внести в правительство проекты нормативных актов.

Власти должны создать систему мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учетом данных Росстата и Федеральной налоговой службы. Этот проект до 21 декабря проработает Минэкономразвития.

Ранее Владимир Путин поручил принять меры по ситуации на продовольственном рынке. По его словам, россиянам может не хватить денег на покупку подорожавших продуктов.

Согласно подсчетам Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%, макароны — на 10,45%, хлеб — на 6,34%.

Мишустин отреагировал и раскритиковал министров и вице-премьеров, которые «упустили ситуацию». По данным источников РИА Новости, бизнесу уже рекомендовали придерживаться определенных розничных цен на социально значимые продукты. Рекомендации по уровню оптовых цен дали и торговым сетям.