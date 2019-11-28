Журналистке RZN.info вручили премию «Легкий стиль»

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В четверг, 28 ноября, в Рязани в конференц-зале Прио-внешторгбанка прошла церемония награждения победителей независимого журналистского конкурса «Легкий стиль».
Премию учредили шесть лет назад в память о Дмитрии Проскурине, одном из самых ярких рязанских журналистов своего поколения. Традиционно награда вручается в день его рождения или накануне, если 1 декабря попадает на выходной.
С инициативой вручать премии имени Проскурина наиболее одаренным журналистам в 2013 году выступил известный рязанский общественный деятель Леонид Резников. Председателем жюри «Легкого стиля» стала мать Дмитрия Светлана.
В этом году благодаря спонсорской поддержке Прио-Внешторгбанка размер денежной премии победителям увеличили.
Наград конкурса удостоились пять журналистов. В номинации «Дойти до самой сути» победила журналистка RZN.info Юлия Полушина — автор расследования «
Жюри отметило детальный анализ проблемы, яркий и понятный стиль публикации и бережное отношение к фактам.
Также обладателями премии стали Александр Сказченко за фельетон «Как выжить на творческом вечере Игоря Прокопенко?» (номинация «Смех смехом»), Ирина Печорина за фотоакцию «Свадьба на свалке химотходов», (номинация «Хайп года»), Оксана Калашникова за серию очерков о людях нашего времени в газете «Панорама города» (номинация «Листая судьбы»), Лариса Комракова за рожденную из газетных заметок книгу «По душам о самом главном» (номинация «Попасть в переплет»).
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