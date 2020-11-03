В ДТП на Куйбышевском шоссе пострадали трое пассажиров скорой

По предварительной информации, скорая ехала с одновременно включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.

В ДТП на Куйбышевском шоссе пострадали трое пассажиров скорой. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Во вторник, 3 ноября, примерно в 9:30 столкнулись скорая и «ВАЗ-2110». По предварительной информации, скорая ехала с одновременно включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.

Травмы получили трое пассажиров скорой, в том числе девочка 2008 года рождения. Пострадавшим оказали медпомощь.

На месте аварии работают полицейские.

Напомним, накануне в городе произошла смертельная авария с участием реанимобиля. Медики везли в больницу пациента с тяжелой формой коронавируса. Позже он умер.

В ДТП пострадали еще четверо человек, в том числе фельдшер.