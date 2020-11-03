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Рязанским школьникам запретили посещать ТЦ в каникулы
Несовершеннолетним с 5 по 15 ноября запретили находиться в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), без сопровождения родителей или иных законных представителей.

Губернатор Николай Любимов подписал распоряжение о продлении каникул в школах. Документ опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Несовершеннолетним с 5 по 15 ноября запретили находиться в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), без сопровождения родителей или иных законных представителей.

Ранее губернатор Николай Любимов заявил, что детей решили не подвергать дополнительной опасности. Школьникам на десять дней продлили каникулы (до 16 ноября).

Детсады работают в прежнем режиме.