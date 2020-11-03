Минобр рассказал о датах продленных каникул для рязанских школьников

Как заявил Любимов, чтобы не подвергать детей дополнительной опасности, чтобы купировать и улучшить ситуацию с заболеваемостью учителей, которые не могут сейчас приступить к работе, чтобы не страдал учебный процесс, принято решение на десять дней в Рязанской области продлить каникулы для всех школьников.