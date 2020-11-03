Любимов: возвращать детей в школы сейчас опасно

Глава региона отметил, что ситуация с пандемией в Рязанской области непростая, как и по всей стране. Анализ показывает, что в настоящее время много педагогов школ болеют, и не только коронавирусом.

Губернатор Николай Любимов прокомментировал решение продлить каникулы для школьников на десять дней. Об этом шла речь на заседании регионального правительства, которое провели во вторник, 3 ноября.

Глава региона отметил, что ситуация с пандемией в Рязанской области непростая, как и по всей стране. Анализ показывает, что в настоящее время много педагогов школ болеют, и не только коронавирусом.

«Сейчас 675 учителей находятся на больничном, почти половина из них — в Рязани, это более десяти процентов. По области, в ряде районов процент заболевших учителей еще больше», — сказал Любимов.

Губернатор, комментируя решение о продлении каникул, сказал, что возвращать детей в школы сейчас опасно.

«Соответствующее письмо регионального Роспотребнадзора с такими рекомендациями у нас уже есть. Нелегкое, но вполне оправданное решение», — подчеркнул он.

Любимов поручил минобру, а также главам администраций муниципальных образований организовать и провести все необходимые мероприятия.

Губернатор добавил, что режим работы детских садов в регионе пока остается прежним.