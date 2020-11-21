Видео: рязанец прокатился на коньках по ледяной дороге во дворе

Напомним, из-за резкого перепада температур дороги в Рязани покрылись льдом, последствия непогоды продолжают устранять. Горожанам рассказали, куда обращаться из-за льда во дворах.