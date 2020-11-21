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Видео: рязанец прокатился на коньках по ледяной дороге во дворе
Напомним, из-за резкого перепада температур дороги в Рязани покрылись льдом, последствия непогоды продолжают устранять. Горожанам рассказали, куда обращаться из-за льда во дворах.

Рязанец прокатился на коньках по ледяной дороге во дворе. Видео, снятое в Недостоеве, опубликовали в соцсетях.

«Теперь по Рязани только так», — написал автор.

Напомним, из-за резкого перепада температур дороги в Рязани покрылись льдом, последствия непогоды продолжают устранять.

Горожанам рассказали, куда обращаться из-за льда во дворах.