Видео: рязанец прокатился на коньках по ледяной дороге во дворе
Напомним, из-за резкого перепада температур дороги в Рязани покрылись льдом, последствия непогоды продолжают устранять. Горожанам рассказали, куда обращаться из-за льда во дворах.
Рязанец прокатился на коньках по ледяной дороге во дворе. Видео, снятое в Недостоеве, опубликовали в соцсетях.
«Теперь по Рязани только так», — написал автор.
Напомним, из-за резкого перепада температур дороги в Рязани покрылись льдом, последствия непогоды продолжают устранять.
Горожанам рассказали, куда обращаться из-за льда во дворах.