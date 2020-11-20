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Рязанцам рассказали, куда обращаться из-за льда во дворе
В четверг, 19 ноября, сотрудники администрации обследовали более 90 дворовых территорий в Рязани. Во время рейда выявили порядка 25 нарушений в части очистки дворов от наледи, очистки кровли зданий от ледяных наростов, а также посыпке территорий песко-соляной смесью.

В четверг, 19 ноября, сотрудники администрации обследовали более 90 дворовых территорий в Рязани. Во время рейда выявили порядка 25 нарушений в части очистки дворов от наледи, очистки кровли зданий от ледяных наростов, а также посыпке территорий песко-соляной смесью.

В адрес управляющих компаний направили уведомления для устранения этих недостатков.

Рязанцам напомнили, что при возникновении претензий к уборке придомовых территорий следует обращаться в собственные управляющие организации и по телефону горячей линии диспетчерской службы администрации: (4912) 44-79-15, а также в районные отделения МКУ «Управление по делам территории»:

  • Железнодорожный район — 76-97-02;
  • Московский район — 37-35-20;
  • Октябрьский район — 45-69-57;
  • Советский район — 45-76-66.

Проверки по заявлениям граждан ведут в плановом порядке.