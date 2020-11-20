Рязанцам рассказали, куда обращаться из-за льда во дворе
В четверг, 19 ноября, сотрудники администрации обследовали более 90 дворовых территорий в Рязани. Во время рейда выявили порядка 25 нарушений в части очистки дворов от наледи, очистки кровли зданий от ледяных наростов, а также посыпке территорий песко-соляной смесью.
В четверг, 19 ноября, сотрудники администрации обследовали более 90 дворовых территорий в Рязани. Во время рейда выявили порядка 25 нарушений в части очистки дворов от наледи, очистки кровли зданий от ледяных наростов, а также посыпке территорий песко-соляной смесью.
В адрес управляющих компаний направили уведомления для устранения этих недостатков.
Рязанцам напомнили, что при возникновении претензий к уборке придомовых территорий следует обращаться в собственные управляющие организации и по телефону горячей линии диспетчерской службы администрации: (4912) 44-79-15, а также в районные отделения МКУ «Управление по делам территории»:
- Железнодорожный район — 76-97-02;
- Московский район — 37-35-20;
- Октябрьский район — 45-69-57;
- Советский район — 45-76-66.
Проверки по заявлениям граждан ведут в плановом порядке.