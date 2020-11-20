Рязанцам рассказали, куда обращаться из-за льда во дворе

В четверг, 19 ноября, сотрудники администрации обследовали более 90 дворовых территорий в Рязани. Во время рейда выявили порядка 25 нарушений в части очистки дворов от наледи, очистки кровли зданий от ледяных наростов, а также посыпке территорий песко-соляной смесью.

В четверг, 19 ноября, сотрудники администрации обследовали более 90 дворовых территорий в Рязани. Во время рейда выявили порядка 25 нарушений в части очистки дворов от наледи, очистки кровли зданий от ледяных наростов, а также посыпке территорий песко-соляной смесью.

В адрес управляющих компаний направили уведомления для устранения этих недостатков.

Рязанцам напомнили, что при возникновении претензий к уборке придомовых территорий следует обращаться в собственные управляющие организации и по телефону горячей линии диспетчерской службы администрации: (4912) 44-79-15, а также в районные отделения МКУ «Управление по делам территории»:

Железнодорожный район — 76-97-02;

Московский район — 37-35-20;

Октябрьский район — 45-69-57;

Советский район — 45-76-66.

Проверки по заявлениям граждан ведут в плановом порядке.