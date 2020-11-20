В Рязани продолжают устранять последствия непогоды

За минувшие сутки в областном центре произошло резкое ухудшение погодные условий и выпадение осадков при минусовой температуре. Как сообщает сайт горадминистрации, городские службы подготовились к предстоящей непогоде и приступили к ликвидации последствий стихии.

За минувшие сутки в областном центре произошло резкое ухудшение погодные условий и выпадение осадков при минусовой температуре, рассказали в пресс-службе мэрии.

Как сообщает сайт горадминистрации, городские службы подготовились к предстоящей непогоде и приступили к ликвидации последствий стихии.

«Благодаря принятым мерам удалось не допустить аварийных отключений систем жизнеобеспечения, все они работают в штатном режиме, без сбоев. Случаев падения деревьев, повреждения автомобилей и опор освещения из-за ухудшения погоды не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Реагентом и пескосоляной смесью обрабатывались дороги общего пользования. Работы проводились на улицах Введенской, Свободы, Кремлевский вал, Петрова, Солнечной, Каширина, Семинарской, Соборной, Чапаева, Пожалостина, Полевой, Есенина, Горького, Урицкого, Садовой, Щедрина, в Дубовой роще, на Московском шоссе и Михайловском шоссе и других улицах.

Также обрабатывались спуски и подъемы на дорогах, мосты, остановки общественного транспорта.

Проводилась посыпка тротуаров на улицах Ленина, Полонского, Свободы, Есенина, Соборной, Набережной, Кудрявцева, Горького, Чапаева, Радищева, Тимуровцев, Полевой, Зубковой, Новоселов, Вокзальной, Полетаева, Островского, Черновицкая, Птицеводов, Циолковского, Гагарина, Западная, Спортивной, Первомайском проспекте, площади Свободы, проезде Яблочкова, у МКЦ, площади Димитрова, площади Победы, в Дубовой роще, на Московском шоссе и Михайловском шоссе и других улицах.

С 22 часов 19 ноября до 6 часов 20 ноября на городских дорогах работало 22 пескорасбрасывателя и четыре трактора, а также бульдозеры, погрузчики, самосвалы, грейдеры и другая техника.

Для обработки дорог общего пользования было использовано 250 кубометров песко-соляной смеси и 25 тонн реагента, для обработки остановок общественного транспорта и тротуаров — около 20 кубометров песоксоляной смеси.

Работы продолжились утром 20 ноября. Во всех районах города обрабатываются тротуары, проводится очистка от наледи вручную. По плану, в них будут задействованы около 90 единиц спецтехники и порядка 200 сотрудников МБУ «ДБГ». Также к работам по очистке тротуаров от наледи в Московском, Октябрьском и Железнодорожном районах привлекаются подрядные организации.

Напомним, в Рязани в четверг, 19 ноября, произошло сразу несколько ДТП из-за гололедицы.