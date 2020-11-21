Ожидания, условия Шнурова и репетиции. Рязанка рассказала об участии в проекте «Голос»

После слепых прослушиваний Ольга попала в команду Сергея Шнурова. Девушка рассказала о репетициях, работе наставников и выборе песни для выступления.

Рязанка Ольга Дианова рассказала РЗН. инфо о своем участии в шоу «Голос». Девушка назвала этот проект праздником, который запомнится на всю жизнь.

После слепых прослушиваний Ольга попала в команду Сергея Шнурова, который объединил ее с Богданом Кияшко из Кирова и поставил задачу взять самую известную русскую песню и сделать ее по-своему. За три часа дуэт переделал «Белые розы» на манер джаза, наставник пришел в восторг.

Однако редакторы проекта напомнили Шнурову о том, что эту композицию не пускают на канал уже два года и предложили выбрать что-то другое. «Он сказал, что мы свободные художники и вольны делать все, что хотим. Если это не соблюдает проект „Голос“, то меня [Шнурова] в нем не будет», — поделилась рязанка.

После этого участники приступили к самостоятельным репетициям. По словам Ольги, они с Богданом поддерживали друг друга и старались не думать о том, кого из них выберет наставник.

«В целом я ожидала большей работы от команды над нами, фактически мы с Богданом сделали все сами», — отметила девушка. Тем не менее, она поблагодарила Шнурова за возможность оказаться в шоу и получить два эфира на Первом канале.

«Я получила помимо положительных эмоций столько полезного опыта! Сидела на репетициях и смотрела, как работают наставники, мне это было интересно и как певице, и как педагогу», — рассказала Ольга.

Среди всех наставников она выделила Полину Гагарину. По словам рязанки, она работает профессиональнее всех — по звуку, образу, дыханию, костюмам. «Но все остальные тоже с любовью относились к своим подопечным», — добавила рязанка.

После выступления на этапе поединков Шнуров выбрал Кияшко, Ольга покинула проект. «Мне было сложно „держать лицо“ после отказа, но этот опыт выработал стойкость во мне», — заключила она.