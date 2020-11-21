На этапе поединков в «Голосе» рязанка спела «Белые розы» на манер джаза

Дианова попала в команды Сергея Шнурова после того, как спела на слепых прослушиваниях «Колыбельную» Полины Гагариной. Наставник объяснил свой выбор тем, что у Ольги «какое-то обаяние исходило от голоса, какая-то была теплота.

В пятницу, 20 ноября, по Первому каналу показали очередной выпуск шоу «Голос». На этапе поединков рязанка Ольга Дианова выступила с Богданом Кияшко из Кирова, они спели «Белые розы» на манер джаза, играя при этом на роялях.

Дианова попала в команды Сергея Шнурова после того, как спела на слепых прослушиваниях «Колыбельную» Полины Гагариной. Наставник объяснил свой выбор тем, что у Ольги «какое-то обаяние исходило от голоса, какая-то была теплота.

Говоря о выступлении на поединке другие наставники похвалили участников за то, что они смогли серьезно и по-новому исполнить классику. «Не хочется ничего разбирать, это услада для ушей», — сказала Гагарина.

Шнуров заявил, что номер удался. Для дальнейшего участия в шоу он выбрал Богдана Кияшко, Ольга Дианова покинула проект.

Рязанка отметила, что счастлива от того, что стала частью этого «праздника».