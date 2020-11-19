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Родственники погибшей касимовской семьи попросили помощи с похоронами
В среду, 18 ноября, в поселке Гусь-Железный сгорел четырехквартирный дом, в огне погибли супруги и двое их малолетних детей.

Родственники погибшей касимовской семьи попросили помощи с похоронами. Об этом в четверг, 19 ноября, в группе «Типичный Касимов» сообщила Ирина Шевчук.

Женщина рассказала, что дружит с родственницей погибшей на пожаре семьи, и та попросила ее открыть сбор денег на похороны.

«Все мы ходим под Богом, и когда хоронишь одного человека — это дорого, а тут четыре человека, а бесплатно никто не делает, — написала Ирина Шевчук. — Если у Вас есть возможность помочь родственникам хоть 10 рублями, то вот номер карты и номер телефона родственницы, которая обратилась ко мне. Карта 4276530016078748 Телегина Дарья Сергеевна, +7 (952) 122-92-38».

Напомним, в среду, 18 ноября, в поселке Гусь-Железный сгорел четырехквартирный дом, в огне погибли супруги и двое их малолетних детей.

Пожар тушили 15 машин экстренных служб и 32 специалиста.

После пожара возбудили уголовное дело.

Фото телекомпании «Город»