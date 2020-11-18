Четыре человека погибли после пожара под Рязанью

Сообщение о пожаре поступило в 14.53. В 15:41 пожар локализовал, ликвидация открытого горения — в 16:00. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 15 машин экстренных служб и 32 специалиста.

В Гусь-Железном Касимовского района произошел пожар в частном доме, сообщил оперштаб региона в среду, 18 ноября.

Сообщение о пожаре поступило в 14.53. В 15:41 пожар локализовал, ликвидация открытого горения — в 16:00. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 15 машин экстренных служб и 32 специалиста.

На месте ЧП в 16:47 нашли тело погибшей женщины, позже — тела еще трех человек, в числе которых, предположительно, двое детей.

В Гусь-Железный направили оперативная группа ГУ МЧС России по Рязанской области во главе с врио начальника Александром Савуковым.

На место выезжали руководитель ледственного управления В.А. Никешкин, следователи и криминалист.