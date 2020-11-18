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Следователи: в сгоревшем под Рязанью доме погибла семья с детьми
На место происшествия приезжал руководитель следственного управления В.А. Никешкин. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 18 ноября, в поселке Гусь-Железный Касимовского района сгорел четырехквартирный дом. На место происшествия выезжали руководитель следственного управления В.А. Никешкин, следователи и криминалист. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

После тушения пожара в квартире обнаружены останки четырех человек. По предварительным данным, это проживавшие в ней супруги и двое их малолетних детей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 14.53. В 15:41 пожар локализовал, ликвидация открытого горения — в 16:00. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 15 машин экстренных служб и 32 специалиста.