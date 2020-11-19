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После пожара с четырьмя погибшими под Рязанью возбудили уголовное дело
В результате пожара скончались находившиеся в одной из квартир данного дома 47-летний мужчина, его 36-летняя супруга и двое их малолетних детей — 4-летняя девочка и 8-месячный мальчик.

В Рязанской области возбудили уголовное дело после смерти супружеской пары и их малолетних детей в результате пожара, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Дом загорелся днем в среду, 18 ноября, в поселке Гусь-Железный Касимовского района.

Из-за пожара скончались находившиеся в одной из квартир 47-летний мужчина, его 36-летняя супруга и двое их малолетних детей — 4-летняя девочка и 8-месячный мальчик.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Напомним, пожар тушили 15 машин экстренных служб и 32 специалиста.

На место происшествия выезжал глава рязанского следкома Владимир Никешкин.

Рязанская прокуратура также организовала проверку.