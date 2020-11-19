Рязань встала в утреннюю пробку

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы к 8:00 достигли десяти баллов. Самый большой затор образовался в Песочне. Затруднения в движении наблюдаются на улицах Советской Армии, Зубковой, Новоселов, Тимакова и Куйбышевском шоссе.