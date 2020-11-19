Рязань встала в утреннюю пробку
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы к 8:00 достигли десяти баллов. Самый большой затор образовался в Песочне. Затруднения в движении наблюдаются на улицах Советской Армии, Зубковой, Новоселов, Тимакова и Куйбышевском шоссе.
Утром в четверг, 19 ноября, Рязань встала в пробку.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы к 8:00 достигли десяти баллов. Скорость потоков на большинстве центральных улиц города не превышает пяти километров в час.
Самый большой затор образовался в Песочне. Затруднения в движении наблюдаются на улицах Советской Армии, Зубковой, Новоселов, Тимакова и Куйбышевском шоссе.
По данным синоптиков, до конца суток в областном центре ожидается снег.
На дорогах возможно образование гололедицы. Из-за непогоды коммунальщиков перевели в усиленный режим работы.