Рязанских коммунальщиков перевели в усиленный режим работы
Водителей попросили не ставить машины под деревья и линии электропередачи, а также парковать автомобили так, чтобы не мешать работе коммунальных служб. В мэрии посоветовали не выезжать тем, кто не успел «переобуть» машину.
Из-за непогоды рязанских коммунальщиков перевели в усиленный режим работы. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил сайт мэрии.
«В случае снегопада и образования ледяной корки на дорогах приступят к очистке и обработке противогололедными средствами проезжих частей и тротуаров», — уточнили в мэрии.
Водителей попросили не ставить машины под деревья и линии электропередачи, а также парковать автомобили так, чтобы не мешать работе коммунальных служб.
В мэрии посоветовали не выезжать тем, кто не успел «переобуть» машину.