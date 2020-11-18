Рязанских коммунальщиков перевели в усиленный режим работы

Водителей попросили не ставить машины под деревья и линии электропередачи, а также парковать автомобили так, чтобы не мешать работе коммунальных служб. В мэрии посоветовали не выезжать тем, кто не успел «переобуть» машину.

Из-за непогоды рязанских коммунальщиков перевели в усиленный режим работы. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил сайт мэрии.

«В случае снегопада и образования ледяной корки на дорогах приступят к очистке и обработке противогололедными средствами проезжих частей и тротуаров», — уточнили в мэрии.

Водителей попросили не ставить машины под деревья и линии электропередачи, а также парковать автомобили так, чтобы не мешать работе коммунальных служб.

В мэрии посоветовали не выезжать тем, кто не успел «переобуть» машину.