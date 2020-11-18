На Рязань надвигается снегопад

По данным синоптиков, в ночь на четверг, 19 ноября, и до конца суток в областном центре ожидается снег. На дорогах возможно образование гололедицы.

На Рязань надвигается снегопад. Об этом в среду, 18 ноября, предупредила мэрия.

По данным синоптиков, в ночь на четверг, 19 ноября, и до конца суток в областном центре ожидается снег.

Юго-западный ветер будет достигать 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 19 метров в секунду.

Температура воздуха ночью до -8 градусов, днем она будет колебаться от -4 до -1 градуса.

На дорогах возможно образование гололедицы.

Из-за непогоды коммунальщиков перевели в усиленный режим работы.