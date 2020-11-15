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Поджог рязанского медцентра попал на видео
На опубликованной записи камер наблюдения видно, как в помещение попадает неизвестный человек. Он проходил в комнату, откуда через некоторое время будет заметно вспышку, после которой выбежит мужчина.

Поджог рязанского медцентра попал на видео. Ролик опубликовало Rybnoe.net.

Речь идет о медцентре «Клиника Сити» на улице Зубковой.

В ночь на воскресенье, 15 ноября, загорелся медцентр «Клиника Сити» на улице Зубковой. Пожарных вызвали в 4:32, на вызов выехали три расчета. Огонь повредил кабинет на первом этаже.

На опубликованной записи камер наблюдения видно, как в помещение попадает неизвестный человек. Он проходил в комнату, откуда через некоторое время будет заметно вспышку, после которой выбежит мужчина.