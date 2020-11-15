Опубликованы фото из горевшего рязанского медцентра

В ночь на воскресенье, 15 ноября, загорелся медцентр «Клиника Сити» на улице Зубковой. Ранее в сети появилась запись камер наблюдения, на которой видно, как в медцентр попадает неизвестный человек.

Rybnoe.net опубликовало фото из горевшего рязанского медцентра. В ночь на воскресенье, 15 ноября, загорелась «Клиника Сити» на улице Зубковой. Огонь повредил кабинет на первом этаже.

Ранее Rybnoe.net опубликовало запись камер наблюдения, на которой видно, как в медцентр попадает неизвестный человек. Он проходил в комнату, откуда через некоторое время будет заметно вспышку, после которой выбежит мужчина.

По данным издания, медцентр на Зубковой закрыли предварительно до 1 декабря.

Справка:

«Клиника-Сити» — федеральная сеть, в Рязани у нее еще есть центры на улице Крупской и Певомайском проспекте.