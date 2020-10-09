За ночь в рязанской воинской части раздались «всего» два взрыва
В пятницу специалисты планируют провести авиационную разведку зоны ЧС.
За ночь в рязанской воинской части раздались «всего» два взрыва. Об этом утром в пятницу, 9 октября,
По его словам, специалисты создали шесть боевых участков тушения пожара. В пятницу они планируют провести авиационную разведку зоны ЧС.
К работам привлекли 1 562 человека и 405 единиц техники, в том числе девять воздушных судов и три пожарных поезда.
Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие.
СК возбудил уголовное дело из-за пожара в воинской части.