За ночь в рязанской воинской части раздались «всего» два взрыва

В пятницу специалисты планируют провести авиационную разведку зоны ЧС.

За ночь в рязанской воинской части раздались «всего» два взрыва. Об этом утром в пятницу, 9 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, специалисты создали шесть боевых участков тушения пожара. В пятницу они планируют провести авиационную разведку зоны ЧС.

К работам привлекли 1 562 человека и 405 единиц техники, в том числе девять воздушных судов и три пожарных поезда.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие.

СК возбудил уголовное дело из-за пожара в воинской части.