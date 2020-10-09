Любимов подписал распоряжение о выплатах пострадавшим и потерявшим дома рязанцам

Деньги получат жители Скопинского и Ряжского муниципальных районов, где действовал режим ЧС.

В пятницу, 9 октября, Николай Любимов подписал распоряжение о компенсациях рязанцам, пострадавшим и потерявшим дома из-за пожара и взрывов в воинской части. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Деньги получат жители Скопинского и Ряжского муниципальных районов, где действовал режим ЧС.

Пострадавшим предоставят компенсации в виде:

финансовой помощи в связи с утратой гражданами имущества первой необходимости (из расчета: за частично утраченное имущество — 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество — 100 тысяч рублей на человека);

единовременного пособия гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью (из расчета степени тяжести вреда: тяжкий вред — 400 тысяч рублей на человека, вред средней тяжести — 200 тысяч рублей на человека, легкий вред — 20 тысяч рублей на человека).

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие, сгорел 21 дом.

СК возбудил уголовное дело.

В пятницу, 9 октября, Минобороны сообщило, что пожар потушили. Группировка войск покинет потушенные склады в субботу, 10 октября.