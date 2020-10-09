\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 09
15°
Сбт, 10
15°
Вск, 11
13°
ЦБ USD 77.03 -0.89 10/10
ЦБ EUR 90.72 -0.98 10/10
Нал. USD 76.75 / 78.75 17:50
Нал. EUR 90.65 / 91.65 17:55
Новости
Коронавирус
Публикации
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
Вчера 16:44
4 196
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
Вчера 10:46
4 907
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
31 202
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
24 877
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Любимов подписал распоряжение о выплатах пострадавшим и потерявшим дома рязанцам
Деньги получат жители Скопинского и Ряжского муниципальных районов, где действовал режим ЧС.

В пятницу, 9 октября, Николай Любимов подписал распоряжение о компенсациях рязанцам, пострадавшим и потерявшим дома из-за пожара и взрывов в воинской части. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Деньги получат жители Скопинского и Ряжского муниципальных районов, где действовал режим ЧС.

Пострадавшим предоставят компенсации в виде:

  • финансовой помощи в связи с утратой гражданами имущества первой необходимости (из расчета: за частично утраченное имущество — 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество — 100 тысяч рублей на человека);
  • единовременного пособия гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью (из расчета степени тяжести вреда: тяжкий вред — 400 тысяч рублей на человека, вред средней тяжести — 200 тысяч рублей на человека, легкий вред — 20 тысяч рублей на человека).

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие, сгорел 21 дом.

СК возбудил уголовное дело.

В пятницу, 9 октября, Минобороны сообщило, что пожар потушили. Группировка войск покинет потушенные склады в субботу, 10 октября.