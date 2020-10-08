В рязанской воинской части взорвались более 1600 снарядов

Общая вместимость складов с артиллерийским вооружением на момент пожара могла составлять порядка 75 тысяч тонн боеприпасов.

В рязанской воинской части взорвались 1620 снарядов. Об этом в четверг, 8 октября, РИА Новости сообщил представитель экстренных служб региона.

Ранее стало известно, что часть артиллерийских боеприпасов на горящем военном арсенале находилась на 43 открытых площадках. По предварительным данным, всего в воинской части расположены 113 хранилищ со снарядами, в основном подземные.

Общая вместимость складов с артиллерийским вооружением на момент пожара могла составлять порядка 75 тысяч тонн боеприпасов.

Владимиру Путину доложили о пожаре и взрывах в рязанской воинской части.