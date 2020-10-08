Путину доложили о пожаре и взрывах в рязанской воинской части

Тушением пожара занимаются около 1500 тысячи человек.

В четверг, 8 октября, Владимиру Путину доложили о пожаре и взрывах в рязанской воинской части. Глава МЧС Евгений Зиничев рассказал президенту о ЧП, которое произошло накануне, сообщает Kremlin.ru.

В Скопинском районе из-за загоревшейся травы начался пожар с последующими взрывами. Пострадали 16 человек, сгорели более 20 домов в двух ближайших деревнях. Из 15 населенных пунктов в радиусе 5-10 километро эвакуировали 2 300 человек, во временных пунктах разместили 86, остальные уехали к близким и друзьям.

Тушением пожара занимаются около 1500 тысячи человек и 389 единиц техники. На помощь рязанцам прибыли сотрудники МЧС из Москвы и Тульской области.

На месте событий развернут оперативный штаб, работают психологи. На горячую линию поступило более 60 обращений.