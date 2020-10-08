Боеприпасы в рязанской воинской части хранили на открытых площадках

Всего в части расположены 113 хранилищ с боеприпасами.

Боеприпасы в загоревшейся рязанской воинской части хранили на открытых площадках. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Осколочно-фугасные боеприпасы калибра 152 миллиметра находились на 43 открытых площадках. Всего в части расположены 113 хранилищ с боеприпасами, в основном подземные.

Общая вместимость складов с ракетно-артиллерийским вооружением на момент пожара составляла порядка 75 тысяч тонн боеприпасов.

Что известно к этому часу.