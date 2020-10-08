Боеприпасы в рязанской воинской части хранили на открытых площадках
Всего в части расположены 113 хранилищ с боеприпасами.
Боеприпасы в загоревшейся рязанской воинской части хранили на открытых площадках. Об этом в четверг, 8 октября,
Осколочно-фугасные боеприпасы калибра 152 миллиметра находились на 43 открытых площадках. Всего в части расположены 113 хранилищ с боеприпасами, в основном подземные.
Общая вместимость складов с ракетно-артиллерийским вооружением на момент пожара составляла порядка 75 тысяч тонн боеприпасов.