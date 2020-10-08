В Рязанской области обозначили границы зоны ЧС после взрывов

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Скопинском и Ряжском районах.

В Рязанской области обозначили границы зоны ЧС после взрывов на территории воинской части в селе Шелемишевские хутора Скопинского района. Об этом губернатор Николай Любимов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Скопинском и Ряжском районах с 19:00 7 октября и до особого распоряжения. Установлен региональный уровень реагирования. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве региона определила границы зоны ЧС. В Ряжском районе — село Чирково (улица Есенина), в Скопинском районе — поселок Желтухинский, поселки станции Желтухино, села Городецкое, Шелемишево, деревни Уланово, Шелемишевские хутора, Дегтярка, Кузьминка 2, Журавлиха, Рановка, Гореловка, Петровка, Ураково, Дмитриевский хутор.

«Мы будем оценивать нанесенный ущерб. Средства на ликвидацию последствий ЧС будут выделены их резервного фонда правительства региона», — написал глава региона.

Главам местных администраций порекомендовали определить объемы финансирования на проведение аварийно-восстановительных работ и возмещение ущерба пострадавшим, организовать подготовку маневренного фонда и оказать адресную помощь людям.

Региональному минздраву поручили оказать необходимую медпомощь пострадавшим и организовать дежурство бригад скорой помощи в пункте временного размещения населения.

Напомним, число пострадавших при взрывах в рязанской воинской части выросло.

Что известно о ЧП к этому часу.