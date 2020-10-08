Число пострадавших при взрывах в рязанской воинской части выросло

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших.

Число пострадавших при взрывах в рязанской воинской части выросло. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил региональный минздрав.

По данным на 9:00, в стационаре Скопинского медцентра находятся десять человек.

«Это по-прежнему первые пострадавшие, госпитализированные сразу после происшествия, — отметили в ведомстве. — Женщина находится в реанимации под пристальным наблюдением медиков».

В течение ночи в стационар центра поступили еще восемь косвенно пострадавших. Это пациенты, которым требуется неотложная медицинская помощь, в частности, гемодиализ, инсулинотерапия или маломобильные пациенты.

В эвакогоспитали обратились за медпомощью 26 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания, головной болью и другими симптомами. В эвакопунктах оказывают помощь терапевт, психологи, фельдшеры.

Скорая медицинская помощь оказана шести пострадавшим, их перевели на амбулаторное лечение. В стационаре Ряжского межрайонного медицинского центра остаются три человека в состоянии средней степени тяжести.

Что известно о ЧП к этому часу.