Группировку МЧС в загоревшейся рязанской воинской части увеличат вдвое

В настоящее время на месте работают почти 200 сотрудников МЧС.

Группировку МЧС в загоревшейся рязанской воинской части увеличат вдвое — до 392 человек и 81 единицы техники. Об этом в четверг, 8 октября, ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

В настоящее время на месте работают 199 сотрудников ведомства и 46 единиц техники. Из Москвы отправились 103 пожарных и 21 единица техники, из них 10 автоцистерн. На помощь также должны выдвинуться тульские спасатели — 90 человек и 14 единиц техники.

Напомним, число пострадавших при взрывах в рязанской воинской части выросло.

Что известно о ЧП к этому часу.