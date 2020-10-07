Замминистра обороны прибыл в загоревшуюся рязанскую воинскую часть
Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов прибыл на место ЧП.
Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков прибыл прибыл в загоревшуюся рязанскую воинскую часть. Об этом сообщил официальный Telegram-канал правительства области.
Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов прибыл на место ЧП.
Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды.
Из-за пожара перекрыли федеральную трассу.