Пожар в рязанской воинской части тушат более 430 сотрудников МЧС

Ранее Минобороны увеличило группировку по ликвидации пожара.

Пожар в рязанской воинской части тушат более 430 сотрудников МЧС, 57 единиц техники и один пожарный поезд. Об этом сообщил официальный Telegram-канал правительства области.

Ранее Минобороны увеличило группировку по ликвидации пожара. С огнем борются 189 военных при помощи 38 единиц техники, четырех Ил-76 и трех вертолетов Ми-8.

В готовность привели специалистов Центра «Лидер», Ногинского и Тульского спасательных центров, общей численностью 190 человек и 21 единица техники. В том числе: 32 пиротехника, 8 кинологических расчетов, предназначенных для проведения минно-розыскных работ. Также в готовности находятся самолеты Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС России, 3 пожарных поезда. Для ведения воздушной разведки готовятся беспилотные авиасредства.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды.

Из-за пожара перекрыли федеральную трассу.