К вылету в загоревшуюся рязанскую воинскую часть подготовили Ил-76

Ранее стало известно, что к тушению складов могут привлечь три вертолета Ми-8.

К вылету в загоревшуюся рязанскую воинскую часть подготовили самолет-танкер Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Ранее стало известно, что к тушению складов могут привлечь три вертолета Ми-8.

На место уже направили пожарный поезд.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Минобороны назвало причину случившегося.

Снаряды в рязанской воинской части взрываются каждые 5-10 секунд.

Позже появилось видео взрывов.

Из-за взрывов в рязанской воинской части эвакуируют десять населенных пунктов. Также перекрыли федеральную трассу.

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