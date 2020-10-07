К вылету в загоревшуюся рязанскую воинскую часть подготовили Ил-76
Ранее стало известно, что к тушению складов могут привлечь три вертолета Ми-8.
К вылету в загоревшуюся рязанскую воинскую часть подготовили самолет-танкер Ил-76. Об этом
На место уже направили пожарный поезд.
Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Минобороны назвало причину случившегося.
Снаряды в рязанской воинской части взрываются каждые 5-10 секунд.
Позже появилось видео взрывов.
Из-за взрывов в рязанской воинской части эвакуируют десять населенных пунктов. Также перекрыли федеральную трассу.
Фото из соцсети